UBP kurultayı ile aday belirleme süreçlerine yansıyan "gizemli sayı" ve bir dizi "çelişki" dikkat çekti!

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) hem kurultayında hem de milletvekilliği adaylığı belirleme sürecinin ikisinde de “aynı sayıda” yani 8 Bin 727 üyenin oy kullanmasının hem düşündürücü olduğu hem de normal koşullarda mümkün olamayacağı değerlendiriliyor...

Öte yandan seçim sonrası Başkanlık Divanı’nın “geçerli veya geçersiz oy sayılarını” halen paylaşmaması da dikkat çekiyor.

Bu da “gizemli sayı” 8 Bin 727 kişinin tümünün doğru oy kullandığı anlamına geliyor ki bu durum da gerçeklerle bağdaşmıyor.

İlçelere göre seçimlerde ise “daha da garip bir durumun ortaya çıktığı” edinilen tablo bilgilerine yansır nitelikte…

İlçelerde toplam oy kullanan üye sayısı 8 Bin 727 kişi olması nedeniyle “her bir üyenin bölgelerin ağırlıklarına göre kullanmış olduğu tercih sayıları” ile “ilçe bazında adayların almış olduğu toplam tercih sayılarının eşit olması” gerekiyor ancak bu sayı da tutmuyor.

Kıbrıs Postası’nın UBP içindeki aday adayları kaynaklarından elde ettiği tablolar, hem bahsi geçen “gizemli sayı 8 Bin 727” konusunda tuhaflıkları; hem de bölge ağırlığına göre tercih sayıları ile ilçe bazında adayların toplam tercih sayıları konusundaki tutarsızlıkları doğrular bir görünüm sergiliyor…

Oy kullandığı ifade edilen kişi sayısı ile sandığa yansıyan toplam tercih sayısı kıyaslandığında rakamların birbirini tutmadığı ifade ediliyor.

Söz konusu durum ışığında ilçelerdeki durum şöyle;

LEFKOŞA

Lefkoşa’da 8727 üye oy kullandığında her oyda Lefkoşa bölgesinin ağırlığından dolayı 8 tercih hakkı olduğu için;

8727 x 8 = 69816 tercih oyu olması gerekmekte…

Lefkoşa’da adayların tümünün almış olduğu tüm tercihler toplamı: 63626’dır.

63626 / 8 = 7953 oy yapmakta yani bir başka deyişle Lefkoşa’da adayların toplam almış oldukları oy 8727 kişinin değil ( 774 kişi eksik ) 7953 kişinin oyundan yansıyan tercih miktarı ile eşittir.

63626 / 8=7953 oy

8727 - 7953=774. oy ( kişi)

Sağlama:

Adayların Lefkoşa’dan aldıkları tercih miktarı toplamı: 63626 tercih

774 kişi x 8 =6192 tercih

Toplam: 69818 tercih

MAĞUSA

Magosa’da 8727 üye oy kullandığında her oyda Mağusa bölgesinin ağırlığından dolayı 6 tercih hakkı olduğu için;

8727 x 6 = 52362 tercih oyu olması gerekmekte…

Mağusa’da adayların tümünün almış olduğu tüm tercihler toplamı: 47974.

47974 /6 = 7995 oy yapmakta yani bir başka deyişle Mağusa’da adayların toplam almış oldukları oy 8727 kişinin değil ( 732 kişi eksik ) 7995 kişinin oyundan yansıyan tercih miktarı ile eşit…

47974 /6=7995 oy (kişi)

8727-7995=732 oy ( kişi)

Sağlama:

Adayların Mağusadan aldıkları tercih miktarı toplamı. 47974 tercih

732 kişi x 6 = 4392 tercih

Toplam: 52366 tercih

GİRNE

Girne’de 8727 üye oy kullandığında her oyda Girne bölgesinin ağırlığından dolayı 6 tercih hakkı olduğu için 8727 x 5 = 43635 tercih oyu olması gerekmekte…

Girne’de adayların tümünün almış olduğu tüm tercihler toplamı: 39879.

39879 /5 = 7976 oy yapmakta yani bir başka deyişle Girne’de adayların toplam almış oldukları oy 8727 kişinin değil ( 751 kişi eksik ) 7976 kişinin oyundan yansıyan tercih miktarı ile eşit…

39879 /5=7976 oy ( kişi)

Sağlama:

Adayların Girne’den aldıkları tercih miktarı toplamı. 39879 tercih

751 kişi x 5 =3755 tercih

Toplam: 43634 tercih

İSKELE

İskele’de 8727 üye oy kullandığında her oyda İskele bölgesinin ağırlığından dolayı 2 tercih hakkı olduğu için 8727 x 2 = 17454 tercih oyu olması gerekmekte…

İskele’de adayların tümünün almış olduğu tüm tercihler toplamı 16577 dir.

16577 /2 = 8288 oy yapmakta yani bir başka deyişle İskele’de adayların toplam almış oldukları oy 8727 kişinin değil (439 kişi eksik ) 8288 kişinin oyundan yansıyan tercih miktarı ile eşittir.

16577 /2 = 8288 oy (kişi)

Sağlama:

Adayların İskeleden aldıkları tercih miktarı toplamı. 16577 tercih

439 kişi x 2 = 878 tercih

Toplam: 17455 tercih

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta 8727 üye oy kullandığında her oyda Güzelyurt bölgesinin ağırlığından dolayı 1 tercih hakkı olduğu için 8727 x 1 = 8727 tercih oyu olması gerekmekte…

Güzelyurt’ta adayların tümünün almış olduğu tüm tercihler toplamı 8374’dir.

8374 /1=8374 oy yapmakta yani bir başka deyişle Iskelede adayların toplam almış oldukları oy 8727 kişinin değil (353 kişi eksik) 8374 kişinin oyundan yansıyan tercih miktarı ile eşittir.

Sağlama:

Adayların Güzelyurt’tan aldıkları tercih miktarı toplamı. 8374 tercih

353 kişi x 1= 353 tercih

Toplam: 8727 tercih

LEFKE

Lefke’de 8727 üye oy kullandığında her oyda Lefke bölgesinin ağırlığından dolayı 1 tercih hakkı olduğu için 8727 x 1 = 8727 tercih oyu olması gerekmekte…

Lefke’de adayların tümünün almış olduğu tüm tercihler toplamı 8424’dir.

8424 / 1 = 8424 oy yapmakta yani bir başka deyişle İskele’de adayların toplam almış oldukları oy 8727 kişinin değil ( 303 kişi eksik ) 8424 kişinin oyundan yansıyan tercih miktarı ile eşittir.

Sağlama:

Adayların Güzelyurt’tan aldıkları tercih miktarı toplamı. 8424 tercih.

303 kişi x 1 =303 tercih

Toplam: 8727 tercih

Milletvekili aday belirleme seçiminde 8727 kişi oy kullandı: Her kişinin ilçelerin ağırlıklarına göre tercih hakkı 23 olduğu için 8727 x 23 = 200721. Toplam tercih olması gerekirken adayların tümünün almış oldukları tercih miktarı 184854’tür

184454 toplam tercih

184854 / 23= 8037 kişi etmektedir.

Oysa 8727 kişi oy kullanmıştır.

Bu da 693 kişinin kullanabileceği tercih sayısına eşittir.

Güzelyurt ve Lefke’de 1'er tercih yapıldığından oradaki sayıların da aynı şekilde nasıl farklılaştığı rahatlıkla görülebiliyor.

Kaynak - Haber : Vatan Mehmet / Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n404983-ubp-kurultayi-ile-aday-belirleme-sureclerine-yansiyan-gizemli-sayi-ve-bir-dizi-celiski-dikkat-cekti?fbclid=IwAR1YvN9LIvOhW7Azhrfg_PIWwJ0peAUJLHAOE7aMmfMXjzGdijXEkGJEW_4