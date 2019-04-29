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UBP Lefkoşa İlçesi’nin Düzenlediği Buluşma Yarın Akşam...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, ülkenin UBP’ye en fazla ihtiyaç duyduğu bir süreç yaşanmakta olduğunu savunarak, herkesi UBP’de birleşmeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iç ve dış sorunlarının aşılmasına katkı sağlamaya davet etti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:41
UBP Lefkoşa İlçesi’nin Düzenlediği Buluşma Yarın Akşam...
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Tüm partilileri ve halkı, UBP Lefkoşa İlçesi’nin yarın akşam saat 19.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği buluşmaya davet eden Sadık Gardiyanoğlu şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve Halkı bir kez daha UBP’nin iktidarda olmadığı bir dönemde ağır bir ekonomik bunalımla karşı karşıyadır. Tüm sektörler ve halkımız ekonomik çöküş nedeniyle sıkıntı yaşamakta, hükümet edenler ise acizlik içinde durumu seyretmektedir.

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Keza, Kıbrıs konusunda da Guterres Çerçevesi ile Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kalkacağı, yönetime etkin katılımımızın asla söz konusu olmayacağı, azınlık durumuna indirgeneceğimiz bir görüşme sürecine itilmek isteniyoruz.

İşte böylesi bir ortamda ülkenin her zamankinden çok UBP ikkidarına ihtiyacı vardır. Dolayısıyla gün UBP’de birleşme, KKTC’nin iç ve dış sorunlarını aşma günüdür.

Bu bağlamda tüm halkımızı ve üyelerimizi yarın akşam saat 19.00’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki buluşmamıza davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum”.

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Anahtar Kelimeler:
UBP
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