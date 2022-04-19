UBP MYK toplandı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı.
Saat 22.45 sıralarında başlayan toplantının gündeminin hükümetin isifası olduğu öğrenildi. Başbakan Faiz Sucuoğlu başlanlığında toplanan UBP MYK’ya MYK üyelerinin yanı sıra milletveilleri de katıldı.
Ayrıca UBP'li vatandaşlar da parti binasının önünde toplanmış durumda...
UBP MYK sonrası açıklama yapılması bekleniyor.
Öte yandan hatırlanacağı üzere Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden almak istemiş Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kararı onaylamaması üzerine hükümetin istifa mektubu sunmuştu.