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"UBP’nin enerjisi ve vizyonu ülke yönetmeye yeterli"

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Meclis’te iki haftadan beri aynı konuların konuşulduğunu söyleyerek, muhalefet vekillerine yönelik samimiyet eleştirisinde bulundu.

25 Şubat 2021 Perşembe 18:51
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"UBP’nin enerjisi ve vizyonu ülke yönetmeye yeterli"

Oğuz, Bankalar Birliği ve Merkez Bankası’nın krediler konusunun sıkı takipçisi olduğunu söyledi.

UBP kurultayının parti içinde bir konu olduğunu, UBP kurultayının ülkedeki sorunların önüne geçmemesi gerektiğini, ülkenin temel sorununun ekonomi ve sağlık olduğunu dile getiren Oğuz, UBP’nin enerjisi ve vizyonunun ülke yönetmeye yeterli olduğunu belirtti.

Oğuz, gümrükle ilgili yeni çıkarılan genelgeye değinerek, ülke esnafını korumak adına genelgenin çıkarıldığını ancak kararın gerekirse değiştirilebileceğini, genelgenin iptal edileceğini söyledi.

Bu sırada CTP Milletvekili Erkut Şahali ile Bakan Oğuz arasında genelgenin yasallığı ile ilgili tartışma yaşandı.

Oğuz, “Özel sektöre hiçbir şey yapılmadığı” yönündeki söylemin haksızlık olduğunu, destek anlamında elden gelenin yapıldığını kaydetti.

Ülkede bankacılık sisteminin en sağlam sektör olduğunu, olumsuz sözlerin bankaları zora sokabileceğini, herkesin bankaları koruması gerektiğini dile getiren Oğuz, bankalarda kaynak sıkıntısı olmadığını belirtti.

TAK

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