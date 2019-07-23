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Uçuk cezaevine gönderildi

23 Temmuz 2019 Salı 19:00
Uçuk cezaevine gönderildi

Girne’de meydana gelen “vahim zarar, ciddi darp ve rahatsızlık” suçlarından tutuklanan 19 yaşındaki Keremcan Uçuk bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 22.07.2019 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Girne’de bir apartmanın merdiven boşluğunda aynı apartmanda kalan zanlı ileMuhammad Kamran’ın iş konusu yüzünden yaşadıkları sorun nedeniyle kavga ettiklerini, birbirlerine vurduklarını söyledi.

Polis, kavga esnasında zanlının tartıştığı Muhammad Kamran’ın yüzüne kafası ile vurmak suretiyle adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu belirtti.

Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 3 Temmuzda ülkeye giriş yaptığını ve ülkede turist olarak bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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