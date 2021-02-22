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Uçuş sınırlandırması kaldırıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, havacılık bildirisi anlamına gelen NOTAM yayınlayarak “Günlük sefer kısıtlamasının kaldırıldığını” ilan etti.

22 Şubat 2021 Pazartesi 21:56
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Uçuş sınırlandırması kaldırıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, havacılık bildirisi anlamına gelen NOTAM yayınlayarak “Günlük sefer kısıtlamasının kaldırıldığını” ilan etti.

Sivil Havacılık yetkililerinden alınan bilgiye göre sınırlandırma öğrencilerin karantinalı gelişlerine imkan yaratmak için kaldırıldı.

Ulaştırma Bakanlığı’nın konuyla ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Airport Haber adlı havacılık internet gazetesi de Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik günlük uçuş sınırlandırmasının kaldırıldığını duyurdu.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”ne günlük uçuş kısıtlaması kaldırıldı. Airport Haber’de şu bilgiler verildi.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bir çok uçuşta sefer kısıtlaması ya da geçiçi uçuş durdurma uygulanan yerlerden birisi olan KKTC uçuşları için yeni bir gelişme yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre günlük sefer kısıtlamasının kaldırıldığı belirtildi.

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