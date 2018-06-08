Ulaş Gökçe: “Maraş, Tuzla ve Mutluyaka öncelikli kalkınma bölgesi olacak”

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde dün akşam Tuzla Köyü’nü ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette vatandaşların şikâyetlerini dinleyen Gökçe, bir de konuşma yaptı.

Konuşmasında Sosyal ve kültürel hayattan tamamen izole olmuş Tuzla’yı geliştirmek amacıyla köy meydanının yeniden düzenlenmesi ve bu meydan etrafında köyün geliştirilmesine başlanması gerektiğini söyleyen Gökçe, bu meydanda gençlerin çağdaş bir cafe ve ev yemekleri sunan bir aşevi öngördüklerini belirtti. Gökçe, Tuzla’da gençlerin daha sık kullanabilmeleri için Spor Kulübü’nün yenilenmesi gerektiğini söyleyerek, Spor kulübünün kullanması ve gelir elde etmesi için bir adet voleybol/basketbol sahası ve bir de halı saha inşa edeceklerini de vurguladı.

Ulaş Gökçe Tuzla’nın bir diğer ciddi sorunun, her yaştan insanın sosyalleşmesi için ortam bulunmadığını söyleyerek, bu amaçla köye çok amaçlı bir park yapmayı amaçladıklarını belirtti. Gökçe, Tuzla’da mahalle aralarında kalmış ağılların, Mutluyaka’daki köy içi ağıllarla birlikte özel bir hayvancılık bölgesine alınması için çalışacaklarını da söyledi.

Altyapının çok önemli olduğunu ve 4 yılda özellikle kanalizasyon altyapısına hiç dokunulmadığını söyleyen Gökçe, Tuzla’nın toprak yapısı itibarıyla acilen kanalizasyona bağlanması gerektiğini belirterek, yeni dönemde Maraş ve Tuzla’da ilk yapacakları yatırımın da bu olacağını ekledi. Ulaş Gökçe, yıllardır Mağusa’dan uzakta üvey evlat muamelesi gören Tuzla, Mutluyaka ve Maraş’a hak ettikleri değeri vereceklerini belirterek bu üç bölgenin öncelikli kalkınma bölgesi olacağını da vurguladı.