Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95997
ALTIN
187.658
DOLAR
4.4907
STERLİN
6.0088
EURO
5.2753
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Ofiste stresin sebebi o olabilir!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Bacak krampları neden yazın artıyor!
Bacak krampları neden yazın artıyor!
banner34

Ulaş Gökçe: “Maraş, Tuzla ve Mutluyaka öncelikli kalkınma bölgesi olacak”

Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde dün akşam Tuzla Köyü’nü ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette vatandaşların şikâyetlerini dinleyen Gökçe, bir de konuşma yaptı.

08 Haziran 2018 Cuma 13:32
Ulaş Gökçe: “Maraş, Tuzla ve Mutluyaka öncelikli kalkınma bölgesi olacak”

Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim çalışmaları çerçevesinde dün akşam Tuzla Köyü’nü ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette vatandaşların şikâyetlerini dinleyen Gökçe, bir de konuşma yaptı.

Konuşmasında Sosyal ve kültürel hayattan tamamen izole olmuş Tuzla’yı geliştirmek amacıyla köy meydanının yeniden düzenlenmesi ve bu meydan etrafında köyün geliştirilmesine başlanması gerektiğini söyleyen Gökçe, bu meydanda gençlerin çağdaş bir cafe ve ev yemekleri sunan bir aşevi öngördüklerini belirtti. Gökçe, Tuzla’da gençlerin daha sık kullanabilmeleri için Spor Kulübü’nün yenilenmesi gerektiğini söyleyerek,  Spor kulübünün kullanması ve gelir elde etmesi için bir adet voleybol/basketbol sahası ve bir de halı saha inşa edeceklerini de vurguladı.

banner39
Ulaş Gökçe Tuzla’nın bir diğer ciddi sorunun,  her yaştan insanın sosyalleşmesi için ortam bulunmadığını söyleyerek, bu amaçla köye çok amaçlı bir park yapmayı amaçladıklarını belirtti. Gökçe, Tuzla’da mahalle aralarında kalmış ağılların, Mutluyaka’daki köy içi ağıllarla birlikte özel bir hayvancılık bölgesine alınması için çalışacaklarını da söyledi.

Altyapının çok önemli olduğunu ve 4 yılda özellikle kanalizasyon altyapısına hiç dokunulmadığını söyleyen Gökçe, Tuzla’nın toprak yapısı itibarıyla acilen kanalizasyona bağlanması gerektiğini belirterek, yeni dönemde Maraş ve Tuzla’da ilk yapacakları yatırımın da bu olacağını ekledi.   Ulaş Gökçe,  yıllardır Mağusa’dan uzakta üvey evlat muamelesi gören Tuzla, Mutluyaka ve Maraş’a hak ettikleri değeri vereceklerini belirterek bu üç bölgenin öncelikli kalkınma bölgesi olacağını da vurguladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saraçoğlu Vakfı, fitre ve zekat bağışı kabul ediyor
Saraçoğlu Vakfı, fitre ve zekat bağışı kabul ediyor
UBP Güzelyurt’ta tanıtım şöleni düzenlendi
UBP Güzelyurt’ta tanıtım şöleni düzenlendi
Nidai Güngördü açık ara ile önde!
Nidai Güngördü açık ara ile önde!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim