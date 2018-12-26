Ulçay 5, Toklu 2, Ömer 3 yıl hapis yatacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen kokain, eroin, sentetic cannabionid, hintkeneviri, Suboxon hap olmak üzere 5 farklı uyuşturucu maddeyle yakalanan sanıklar Mehmet Ali Ulçay, Zümrüt Toklu ve Ömer Zateroğulları aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti tarafından karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy biriliği ile varmış olduğu kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı. Yargıç Temay Sağer, sanıkların işlemiş oldukları suçların 20 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değinerek, suçların ciddiyet ve vahametine işaret etti. Sağer, sanık Mehmet Ali Ulçay’ın tasarrufunda bulunan silahı taşıyıp, tasarruf etmesinin 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne vurgu yaptı. Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporları’na göre, uyuşturucu suçunun son 10 yılda, 9 kez Ağır Ceza Mahkemeleri’nin gündemini en çok meşgul eden suçlardan olduğuna değinen Sağer, gündemlerindeki davaların yüzde 49,34 oranında uyuşturucu suçları olduğuna dikkat çekti.

Yargıç Temay Sağer, sanıkların 200 gram hintkeneviri, 9 gram kokain, 1 gram 179 miligram ağırlığında sentetic cannabionid, 500 miligram eroin ve 4 adet uyuşturucu hap tasarruf ettiğine vurgu yaptı. Sağer, özellikle kokain, eroin ve sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddelerin tehlikelerine değindi. Sağer, Mehmet Ali Ulçay’ın 101 gram hintkeneviri vermesi, eroin ve sentetic cannabionid tasarruf etmesini, evinde saklayıp, hassas terazi ile tartıp, paketleyerek satışa hazır hale getirmesi ve ateşli silah tasarruf etmesini;

Zümrüt Toklu’nun 50 gram hintkenevirini başkalarına para karşılığında satmasını ve Ömer Zateroğulları’nın 28 gram hintkeneviri ithal edip, diğer iki sanığa vermesini aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç Temay Sağer tüm aktarmış oldukları olguları bir kül olarak değerlendirdikten sonra, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanık Mehmet Ali Ulçay’a 5 yıl, Ömer Zateroğulları’na 3 yıl ve Zümrüt Toklu’na 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.