Ülkesine geri dönebilmek için polise sığındı

KKTC’de 2018 yılından beri izinsiz olarak kalan Bangladeş uyruklu Rubel Rubel, ülkesine geri dönebilmek için önceki gün Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek yardım istedi. Rubel Rubel hakkında yapılan muhaceret soruşturmasında ise Rubel’in 2018 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. KKTC’de izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Rubel, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.