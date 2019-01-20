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Ülkesine geri dönebilmek için polise sığındı

KKTC’de 2018 yılından beri izinsiz olarak kalan Bangladeş uyruklu Rubel Rubel, ülkesine geri dönebilmek için önceki gün Mağusa Polis Müdürlüğü’ne giderek yardım istedi. Rubel Rubel hakkında yapılan muhaceret soruşturmasında ise Rubel’in 2018 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. KKTC’de izinsiz ikamet ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Rubel, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

20 Ocak 2019 Pazar 14:39
Ülkesine geri dönebilmek için polise sığındı

Gamze PİR BAYKUR

Polise gitti, tutuklandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Rubel Rubel’in 19 Ocak 2019 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne gelerek ülkesine geri dönmek istediğini beyan edip yardım istediğini açıkladı. Zanlının pasaportundan yapılan muhaceret kontrolü sonucunda zanlının 7 Kasım 2018 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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