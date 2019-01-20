Ülkesine geri dönebilmek için polise sığındı

Gamze PİR BAYKUR
Polise gitti, tutuklandı…
Meselenin tahkikat memuru, zanlı Rubel Rubel’in 19 Ocak 2019 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne gelerek ülkesine geri dönmek istediğini beyan edip yardım istediğini açıkladı. Zanlının pasaportundan yapılan muhaceret kontrolü sonucunda zanlının 7 Kasım 2018 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Tutuklu kalacak…
Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.