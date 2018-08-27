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Uluçay, Ankara Büyükelçisi Köprülü’yü kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Ankara Büyükelçisi olarak atanan Kemal Köprülü’yü kabul etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:31
Uluçay, Ankara Büyükelçisi Köprülü’yü kabul etti

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Dışişleri Bakanlığı’na vekalet ettiği süre içerisinde kendisiyle yakın çalışma imkanı bulduğu Köprülü’nün değerli bir diplomat olarak Ankara’da Büyükelçi olarak görev yapacağını belirterek, kendisine görevinde başarılar diledi.

KKTC’nin dış temsiliyetlerinde Ankara Büyükelçiliği’nin yürüttüğü faaliyetlerin öneminin çok büyük olduğuna işaret eden Uluçay, Dışişlerinin yapısını iyi bilen ve Uluslararası deneyimi olan Köprülü’nün bu deneyimleriyle Ankara’da da en iyi şekilde görev yapacağına inandığını belirtti. 

Kabulde söz alan Kemal Köprülü de, KKTC’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapacak olmasının kendisi için büyük bir gurur vesilesi olduğunu söyleyerek, görev süresi boyunca gerek Türkiye’de bulunan yurttaşların sorunları gerek ise dış temaslar açısından elinden gelen gayreti ortaya koyacağını belirtti.

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Meclisi BaşkanıTeberrüken UluçayAnkara BüyükelçisiKemal KöprülüGündemKıbrıs
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