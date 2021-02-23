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Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu toplanıyor

Başbakan Saner ve görevden aldığı Ali Pilli bugün meclis grubu toplantısında yüz yüze gelecek.

23 Şubat 2021 Salı 10:09
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Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu şu sıralarda toplanıyor.

Toplantının oldukça gergin bir havada geçmesi bekleniyor.

Hafta sonu görevde alınan Ali Pilli ile Parti Başkanı Başbakan Ersan Saner henüz bir araya gelip konuşmuş değil.

İlk kez ikili karşı karşıya gelecek

Öte yandan bugünkü toplantıda partinin genel sekreter seçimi ve sonrasındaki kurultay gününün belirlenmesi gibi çok önemli gündem maddeleri var.

UBP’nin olağan kurultayı ekimde ancak ekim ayında olası bir erken seçim nedeniyle partide Haziran ayı içerisinde bir kurultay beklentisi var.

Bugünkü toplantıda bu konular tartışılacak ve bir ortak nokta bulunmaya çalışılacak.

Başkanlık için Ersan Saner, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre adaylığını açıklamış durumda.

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