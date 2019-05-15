Uluslararası Bellapais Müzik Festivali başladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamki gala konserini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da izledi.
23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 21 Haziran’da tamamlanacak.
23’üncü Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamki gala konserini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da izledi.
23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 21 Haziran’da tamamlanacak.