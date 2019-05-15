Uluslararası Bellapais Müzik Festivali başladı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamki gala konserini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da izledi.

Konserde KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Orhun Orhon yönetiminde Emir Nuhanovic, Linda Hedlund ve Rüya Taner solistliğinde Bellapais Manastırı’nda sahne aldı.

23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 21 Haziran’da tamamlanacak.