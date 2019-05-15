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Uluslararası Bellapais Müzik Festivali başladı

23’üncü Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konseriyle başladı.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:34
Uluslararası Bellapais Müzik Festivali başladı
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Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamki gala konserini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da izledi.

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Konserde KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Orhun Orhon yönetiminde Emir Nuhanovic, Linda Hedlund ve Rüya Taner solistliğinde Bellapais Manastırı’nda sahne aldı.

23. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali, 21 Haziran’da tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Bellapais Müzik Festivali
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