Bakan Amcaoğlu, bakanlık basın bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajında şunları dile getirdi:

“Sadece bir gün değil, her gün, Büyük Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın’.”

“‘Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu’ sözü, kadınlar için erkekler tarafından söylenmiş belki de en doğru sözlerden biridir.”

“Kadınlar, emek, sevgi dolu yürek ve fedakarlıklarıyla ülkemizi, dünyamızı güzelleştirmekte ve insanlığın umudunu her zaman yeşertmektedir.”

“Hayatın en özel varlıkları olan analarımız, ninelerimiz, kız kardeşlerimiz, kızlarımız ve eşlerimiz başta olmak üzere; tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.”

“Umutla dolu yarınları olsun.”