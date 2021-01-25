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“ÜST KOMİTE KARARLARI BİZE GÖRE UYGUN OLMASA DA UYMAK ZORUNDAYIZ”

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni tip korona virüs salgını ile ilgili tüm kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alındığını hatırlattı ve “Bakanlık olarak kamuoyunda haksız yere saldırıya uğruyor, insafsızca eleştiriliyoruz. Birçok karar bize göre de uygun olmayabilir ancak Üst Komite kararlarına, herkes gibi uymak zorundayız” dedi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 10:10
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“ÜST KOMİTE KARARLARI BİZE GÖRE UYGUN OLMASA DA UYMAK ZORUNDAYIZ”

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni tip korona virüs salgını ile ilgili tüm kararların Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alındığını hatırlattı ve “Bakanlık olarak kamuoyunda haksız yere saldırıya uğruyor, insafsızca eleştiriliyoruz. Birçok karar bize göre de uygun olmayabilir ancak Üst Komite kararlarına, herkes gibi uymak zorundayız” dedi.

Bakan Amcaoğlu, yazılı açıklamasında, dünyayı ciddi şekilde etkileyen yeni tip korona virüs salgını nedeniyle, eğitimde aksaklıklar yaşandığını ve KKTC’nin de bundan nasibini aldığını ifade etti.

Amcaoğlu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin en son aldığı kararları hatırlattı ve şunları söyledi:

“Bu kararlar nedeniyle gerek eğitim sendikalarının bazı yöneticileri gerekse çok sayıda veli tarafından şiddetli bir şekilde eleştirilmekteyiz. Bu kararlar Üst Komite tarafından alınmıştır ve eminim herkes bunu gayet iyi bilmektedir. Bu kararlar değişinceye kadar ne yazık ki Karşıyaka - Çatalköy ve bu iki yerleşim birimi arasında kalan tüm okullarda eğitim yarın online olarak başlayacak. Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nda da eğitim uzaktan gerçekleştirilecek.”

Bakan Amcaoğlu, ayrıca ilgili bölgede yaşam süren öğrenci ve öğretmenlerin, başka bölgelerde eğitim alıyor veya veriyor olmaları halinde, okullarına gitmelerinin de yine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yasaklandığını dile getirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu şunları ekledi:

“Tekrar ediyorum. Halkımız tarafından bilinmesi gereken nokta şudur ki korona virüs salgını ile ilgili bu kararlar konunun uzmanı olan bilim insanlarımızdan oluşan Üst Komite tarafından alınır. Fikir beyan etme hakkımız bulunmakla birlikte, bu kararları değiştirme yetkimiz yoktur. Bu kararlardan biz de memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Ancak uyulması zorunludur ve uyulmasında da sağlığımız açısından fayda vardır.”

Amcaoğlu, Üst Kurul kararları gereğince, Karşıyaka - Çatalköy arasında kalan bölgede yaşam süren ve bu sabah okullarına gidemeyecek bir miktar öğrencinin mağdur olmaması için, okul yöneticileri ve bakanlık yetkililerinin ellerinden gelen çabayı göstereceğini de ifade etti. 

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Olgun Amcaoğlu
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