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"Uyanık anestezi" ile ameliyat

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bir ilk gerçekleşti ve "Uyanık Anestezi” yöntemiyle ameliyat yapıldı

12 Şubat 2021 Cuma 15:49
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"Uyanık anestezi" ile ameliyat

Dr. Burhan Nalbantoğlu hastanesinde bugün bir ilk gerçekleştirildi. Beyninde bir lezyon olan hastaya Dr.Burhan Nalbantoğlu hastanesinde Nöroşirurji ekibi tarafından ilk kez "Uyanık Anestezi” yöntemiyle müdahale edildi. 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Beyin Cerrahisi Bölümü’nde çalışan Op. Dr. Ahmet Ebeoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Bugün beyinin en tehlikeli ve hasarlandığında nörolojik defisite(felc) yol açabilecek bölgesi olan Motor Kortex üzerindeki bir lezyona Dr.Burhan Nalbantoğlu hastanesinde Nöroşirurji ekibi tarafından ilk kez “Uyanık Anestezi” yöntemiyle başarılı bir şekilde müdahale edildi. Tüm nöroşirurji, anestezi,ameliyathane hemsireleri ve cihaz ekibini

tebrik ederim

Son Güncelleme: 12.02.2021 16:53
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