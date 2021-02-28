Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün poliste tutuklu kalacak
3 gün poliste tutuklu kalacak
Gece vakti silahlı soygun
Gece vakti silahlı soygun
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Polisi görünce kaçmaya çalıştı
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Uyuşturucuyu başkasından aldığını söyledi
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...

Uyuşturucu bağımlısı ilaç çalmaya çalıştı

Öztekiner Eczanesi'ndeki kapıyı kıran uyuşturucu bağımlısı ilaç çalacakken suç üstü yakalandı.

28 Şubat 2021 Pazar 13:18
1169 Okunma
Uyuşturucu bağımlısı ilaç çalmaya çalıştı

Lefkoşa’da, camını kırıp içeri girdiği eczanede hırsızlık yapan kişi, polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı. 

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, bugün saat 11.15’te Lefkoşa'da, T.K. (E-32), sokağa çıkma yasağını da ihlal ederek Küçükkaymaklı bölgesindeki “Gülizar Özteknik Eczanesi”nin camını taşla kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra eczane içerisine girdi ve 2 paket hap/ilaç ve 260 TL nakit parayı çaldı.

T.K., polis ekipleri tarafından eczanede bulunduğu sırada suç üstü tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Güncelleme: 28.02.2021 15:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aziz Derebeyler hayatını kaybetti
Aziz Derebeyler hayatını kaybetti
Bakanlık'tan PCR testi açıklaması
Bakanlık'tan PCR testi açıklaması
YENİ AÇILIMLAR YARIN BAŞLIYOR
YENİ AÇILIMLAR YARIN BAŞLIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim