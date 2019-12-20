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Uyuşturucu hap ile yakalandı!

20 Aralık 2019 Cuma 17:28
Uyuşturucu hap ile yakalandı!

 Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyon sonucunda tasarruflarındaki yüklü miktardaki uyuşturucu hap ile yakalanan Serkan Akgün ile Hasret Şen’den uyuşturucu hap aldığı tespit edilen ve suçlamaları reddeden Enes Gülyaprağa, yapılan duruşmalar sonucu suçlu bulundu ve 7 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kâtip açıkladı. Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Kâtip, sanıkların ticari amaçlı ve 500 adet MDMA türü uyuşturucu hap tasarruf etmesini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. Kâtip, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Yargıç Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 7 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHapHapisCezası
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