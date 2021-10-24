Uyuşturucu ile yakalandılar

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

24.10.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Çemberi üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında K.M.B.(E-19)’nin kullanımında bulunan ve İ.B.M.(E-22)’nin yolcu olarak bulunduğu araç kontrol maksatlı durdurulduğu sırada söz konusu şahısların şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada yaklaşık 0.2 ml/gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, İ.B.M’nin üzerinde yapılan aramda ise tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.