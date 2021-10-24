Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Lefkoşa'da cinsel istismar!
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Sarhoş adamın çıplak fotoğraflarını çekmiş
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
Vietnamlı kadın vahşice öldürüldü!
5 çocuk annesi eşinin başına yumruk atıp boğazını sıktı
5 çocuk annesi eşinin başına...
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
banner107

Uyuşturucu ile yakalandılar

24 Ekim 2021 Pazar 09:37
1137 Okunma
Uyuşturucu ile yakalandılar
banner108

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

24.10.2021 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Çemberi üzerinde trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında K.M.B.(E-19)’nin kullanımında bulunan ve İ.B.M.(E-22)’nin yolcu olarak bulunduğu araç kontrol maksatlı durdurulduğu sırada söz konusu şahısların şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada yaklaşık 0.2 ml/gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, İ.B.M’nin üzerinde yapılan aramda ise tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 24.10.2021 23:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Paşa hayata gözlerini yumdu
Hasan Paşa hayata gözlerini yumdu
Cumhurbaşkanı Tatar yarın, bağımsız milletvekilleri ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar yarın, bağımsız milletvekilleri ile görüşecek
Nejla Moğoloğlu hayata gözlerini yumdu
Nejla Moğoloğlu hayata gözlerini yumdu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim