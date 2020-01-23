Uyuşturucu suçundan 2 kişi tutuklandı

Girne’de dün yasaklı uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dolayı 2 kişi tutuklandı.

B.P.’nin (E-32) kalmakta olduğu ikametgahta ve aracında, polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet tam, 2 adet yarım hap ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.’nın (E-38) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ele geçirildi.