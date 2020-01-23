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Uyuşturucu suçundan 2 kişi tutuklandı

Girne’de dün yasaklı uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dolayı 2 kişi tutuklandı.

23 Ocak 2020 Perşembe 12:50
Uyuşturucu suçundan 2 kişi tutuklandı

Girne’de dün yasaklı uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dolayı 2 kişi tutuklandı.

B.P.’nin (E-32) kalmakta olduğu ikametgahta ve aracında, polis tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 4 adet tam, 2 adet yarım hap ve yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.’nın (E-38) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
GirneUyuşturucuHaberKıbrıs
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