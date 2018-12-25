Uyuşturucu tacirine 5 yıl hapis!

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Girne’de 15 Şubat 2018 tarihinde piyasaya sürülmeden narkotik ekipleri tarafından ele geçirilen 498 adet uyuşturucu hapla ile ilgili Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hüseyin Yapıcı dün oy birliği ile 5 yıl hapse mahkum edildi. irne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'dan oluşan heyetin aldığı kararı Yargıç Kır açıkladı.

Kır, sanığın 17 Şubat 2018 tarihinde iki adet extacy uyuşturucu hap ile yakalandığını, sonrasında suç ortaklarının da ele geçirildiğini söyledi. Sanığın suç ortağının işyerinde yapılan aramada ise 498 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydeden Kır, sanığın arkadaşı ile birlikte karar verip, uyuşturucu maddeyi ticari amaçlı ithal ettiğini söyledi.

Kır, sanığın amacının uyuşturucu satıp para kazanmak olduğunu ifade ederek, bu tür girişimlere hoşgörü ile yaklaşamayacaklarını belirtti.

Toplum için büyük tehlike arz eden, insan sağlığını hiçe sayan sanığa kamu menfaati göz önünde bulundurularak ceza takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Kır, kolay yoldan para kazanmak için toplumu tehlikeye atan sanığa uzun süreli hapis cezası öngördüklerini söyledi.

Kır, günümüzde yaygın olan uyuşturucu ile mücadelede ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanığın ülkeye 500 hap soktuğunu, 2 tanesini tükettikten sonra 498 hapla yakalandığını kaydeden Kır, eğer yakalanmasaydı yüzlerce kişiyi zehirleyeceğini söyledi.

Yargıç Kır, 27 Şubat 2018 tarihinden beridir cezaevinde yargılanmayı bekleyen sanığı 500 adet extacy hap ithal ve tasarrufu suçundan 5 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.