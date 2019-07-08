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Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı!

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:42
Uyuşturucu zanlısı teminata bağlandı!

Girne’de evinde yapılan aramada 5 kök bitki bulunan İbrahim Duran dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Ali Çavuş, 04.07.2019 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Çatalköy’de İbrahim Duran’ın(E-28) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada hintkeneviri olduğuna inanılan 5 kök bitki, 0,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş pet şişe bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Zanlının tutuklandığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, aranan şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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