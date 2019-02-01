Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG için devasa güncelleme yayında! Neler değişiyor?
PUBG için devasa güncelleme yayında!
Nokia'nın yeni tuşlu telefonu ilk kez görüntülendi
Nokia'dan yeni tuşlu telefon!
Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
2 bin yıllık lahit bulundu
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber

Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu nedeniyle 2 kişi tutuklandı

01 Şubat 2019 Cuma 16:27
Uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Çatalköy’de uyuşturucu nedeniyle 2 kişi tutuklandı.

banner41

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde polis A.Ö.’nün (E-37) evinde arama yaptı. Aramada, değişik miktarlarda çeşitli uyuşturucu türünde madde ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara bulundu. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.K.’nin (K-32) evinde de arama yapıldı.  Evde, kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan tabakla plastik öğütücü bulundu. Ayrıca dört sarma sigara izmariti de tespit edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuTutuklamaHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu'ndan “Logo Tasarım Yarışması”
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu'ndan “Logo Tasarım Yarışması”
KTHY Davası 13 Şubat’a Ertelendi
KTHY Davası 13 Şubat’a Ertelendi
Yeşilköy Petrol İstasyonu önündeki yol trafiğe açıldı
Yeşilköy Petrol İstasyonu önündeki yol trafiğe açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim