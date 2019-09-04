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Uzay Çadırı Etkinliği büyük beğeni topladı

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:01
Uzay Çadırı Etkinliği büyük beğeni topladı

Paşaköy Çocuk Kulübü ve Kaşe Organizasyon tarafından düzenlenen Uzay Çadırı Etkinliği geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Paşaköy Çocuk Kulübü bahçesinde düzenlenen etkinliğe çocukların katılımı yüksek oldu. Etkinlik kapsamında çocuklar uzay çadırına girerek hem keyifli dakikalar yaşadı hem de uzaya ilişkin pek çok bilgi edindi.

Uzay çadırındaki video gösterimlerinin ardından hayalinizdeki uzay konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren çocuklara ödüller verildi. Uzay Çadırı Etkinliği Paşaköy Belediyesi ve OneMore med san ve dış tic A.Ş.’nin sponsorluğunda düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Uzay Çadırı E
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