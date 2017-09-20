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Üzerinden bonzai çıktı

Gazimağusa’da, önceki akşam bir ihbar alarak “Zorbalar” isimli sokağa giden Narkotik Şube ekipleri, Nijerya uyruklu zanlı Joel Oyitokoni Ofeni’nin üzerinde 100 miligram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde buldu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:23
Üzerinden bonzai çıktı

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da, önceki akşam bir ihbar alarak “Zorbalar” isimli sokağa giden Narkotik Şube ekipleri, Nijerya uyruklu zanlı Joel Oyitokoni Ofeni’nin üzerinde 100 miligram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde buldu.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Mahir Türe, 18 Eylül 2017 tarihinde aldıkları bir bilgide, Zorbalar sokak içerisinde bulunan Nijerya uyruklu bir şahısta uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini ve konu sokağa bir operasyon düzenlediklerini söyledi. Sokak içerisinde tespit edilen zanlının, polisi görünce içerisinde 1 miligram uyuşturucu madde bulunan poşeti yere attığını anlatan Türe, zanlı üzerinde yapılan aramada 100 miligram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı.

Zanlının suçunu kabul ettiğini belirten Türe, alınacak olan tanık ifadelerinin bulunduğunu ve uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.

Diyalog Gazetesi

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