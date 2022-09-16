Uzun süreli elektrik kesintisi

KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

16 Eylül 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Kanlıköy’e elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

16 Eylül 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.