Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını öldürmüştü! İstinaf talebi reddedildi...
İstinaf talebi reddedildi
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Kanunsuz tabanca bulunduran zanlı mahkemede
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Beyzbol sopasıyla öldüresiye adam dövdüler
Kürek sapıyla adam dövdü
Kürek sapıyla adam dövdü
banner107

Uzun süreli elektrik kesintisi

KIB-TEK,sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

16 Eylül 2022 Cuma 09:03
383 Okunma
Uzun süreli elektrik kesintisi


KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

16 Eylül 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Kanlıköy’e elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

PLANLI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

16 Eylül 2022 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Vahşi Hayvan Çiftliği Bölgesi, Tropikana Tatil Köyü Bölgesi, Ozanköy'ün Doğusu’na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Üstel: Pahalılık kısmen de olsa düşecek
Başbakan Üstel: Pahalılık kısmen de olsa düşecek
Öztürkler: "Hep birlikte hareket edip, geleceğe bakmalıyız"
Öztürkler: "Hep birlikte hareket edip, geleceğe bakmalıyız"
Üstel: Kablo ile elektrik getirmek öncelik hedefim
Üstel: Kablo ile elektrik getirmek öncelik hedefim










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim