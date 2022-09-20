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Uzun süreli elektrik kesintisi

KIB-TEK,sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu...

20 Eylül 2022 Salı 16:17
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Uzun süreli elektrik kesintisi


KIB-TEK'ten yapılan açıklama şöyle:

PLANLI KESİNTİ (GÜZELYURT İLÇESİ)

21 Eylül 2022 Çarşama günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 09:00-13:00 saatleri arasında; Mevlevi Kırsal Kesim Arsaları ve civarina elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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