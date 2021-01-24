VAKALAR ARTTI, GİRNE’DE TEDBİRLER ARTTIRILDI!

GİRNE BÖLGESİNE ÖZEL TEDBİRLER ALINDI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Girne Bölgesinde yerel vakaların artışına karşın bölgede yeni tedbirler aldı. Yerel vakaların yoğunlukta olduğu Girne bölgesinde okullarda yüz yüze eğitim ikinci bir karara kadar durduruldu ve eğitimin online olarak devam etmesi uygun görüldü. Yerel Vakaların Alsancak-Karşıyaka bölgesi arasında artmasından dolayı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bölgeye özel yeni kararlarlar alarak, Alsancak ve Karşıyaka arasında kalan bölgelerde belirlenen iş yerlerinin faaliyetleri 25 Ocak tarihinden itibaren durdurulmasına karar verildi. Mevcut kararların süresi alınacak olan ikinci karara kadar devam edecek.

OKULLARDA EĞİTİM ONLİNE OLACAK

Çatalköy-Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görüldü. Bu bölge dışında bulunan okulların 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçmeleri uygun görüldü. Ancak Çatalköy-Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmedi.

VAKALAR ARTTI TOPLU BİR ARAYA GELİNEN İŞ YERLERİ KAPATILDI

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan belirtilen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05:00’dan itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görüldü. Bölgede faaliyeti durdurulan iş yerleri; eğlence yerleri, bar, club, meyhane, sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri, spor salonları, masaj salonları, internet cafeler, berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları olarak açıklandı. Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin ise sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacak.

(Bahar SANCAR)