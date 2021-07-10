Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Vakalar patladı ,denetimler devam ediyor

banner102

10 Temmuz 2021 Cumartesi 10:28
486 Okunma
Vakalar patladı ,denetimler devam ediyor

09-10.07.2021 tarihlerinde, Covid-19 salgını çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında, Lefkoşa ve Girne İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren cafe, bar, restoran/meyhane vb iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlıklar, Çevre Dairesi, Lefkoşa, Girne ve Gönyeli Belediyelerine ait zabıta ekipleri ile polis ekiplerinin görev aldığı denetimlerde; 12.07.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni kararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda iş yerleri bilgilendirildi.

Yapılan kontroller neticesinde Lefkoşa Bölgesinde faaliyet gösteren 3 işletmeye yüksek sesle müzik yaptıkları, bir işletmeye ise geçerli müzik izni olmadan müzik yapıldığı gerekçesiyle haklarında yasal işleme gidilirken Girne Bölgesinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 8 işletme ise Girne Belediyesine bağlı Sağlık ekipleri tarafından rapor edildi.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 09-10.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 777 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 228 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlarından dolayı 22 araç trafikten men edilmiş ve sürüş ehliyetsiz araç kullanıp trafik kazası yapan bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Bu rehavetle işimiz zor!!!
Bu rehavetle işimiz zor!!!
TRNC records 111 COVID cases
TRNC records 111 COVID cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim