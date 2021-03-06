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Vakalarda ciddi düşüş

"Toplam 6426 test yapıldı, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandı, 34 kişi taburcu edildi" 

06 Mart 2021 Cumartesi 18:58
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Vakalarda ciddi düşüş

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6426 olup, 5'i yerel 14 pozitif vakaya rastlanmış, 34 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 5 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1/ Surlariçi- 1  /  Değirmenlik-1/  Taşkınköy -1 /Hamitköy-1 /Cihangir-1/ K.kaymaklı-2 / Haspolat-1   

Girne 
Dikmen - 1  / Ozanköy- 1/ Lapta-1 


6 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6426 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 14   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 5     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 34 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 578. 954 

Toplam Vaka Sayısı: 3601 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3188 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 389 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60       

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 326    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3  

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