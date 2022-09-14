VANDALİZM, SOKAK ÇETELERİ VE KOKUŞMUŞLUK!

Eskisi gibi güzel tütmüyorsun be canım ülkem... 19 yaşında şu anda yaşam savaşı veren bir çocuk... Sabaha karşı bu ülkede kaçak yaşayan, hatta direksiyon sallayan ve adam öldürmeye teşebbüs eden bir Nijeryalı... İntikam için güpegündüz sokak ortasında adam döven gençler... Lefkoşa'da çeteler... Kimse bu olanları sorgulamıyor, konuşmuyor, üzerine gitmiyor... Ve ülkece bir felakete doğru sürükleniyoruz...

Şimdi bir konuya özellikle daha derinden bakalım... Yer: Başkent Lefkoşa, Surlariçi... Bir video düşüyor sosyal medyaya, izliyoruz ve diyoruz ki, "Bakayım ne yaptı da dövdüler?"... Çünkü öldüresiye dövülen bir Nijeryalı... Kavganın sebebi ise şu anda yargıda olan bir olay!

19 yaşında bir taksi şoförü; adı: Ozan Polat... O yaşında ekmek parası kazanmak için çalışmaya mecbur olan veya çalışmaya zorlanan genç bir adam... O gece üç Afrika kökenli ile bir tartışmaya giriyor ve olay yerine gelen kiralık bir araç ona acımasızca çarpıyor... Yani katle teşebbüs ediyor... Peki ona çarpan kim? Bu ülkede neredeyse bir buçuk yıldır kaçak yaşayan bir Afrika kökenli...Üstüne üstlük o gece alkollü bir şekilde kaçak taksicilik yapıyordu... Eğitim adı altında bu ülkeye gelen ve birilerinin elinde kaçak çalıştırılan, üzerinden para kazanılan bir Nijeryalı...

Ve adaletin sokaklarda arandığı zamanlar... Şiddet! Voyvodalık! Vahşet!.... Toplanıyor eli sopalı, reşit olmayan bir grup genç ve bir başka Afrika kökenliyi öldürme cesaretiyle sokak ortasına evire çevire dövüyor... Dövdükleri kişi kaza gecesi tartışmaya karışan üç kişiden biriymiş... Onu polise, güvenlik güçlerine bildirmek yerine kendileri ceza vermek istiyor... Bu ne cesaret? Bu nasıl bir yetiştirilme tarzı? Bu ülkede cezalar böyle mi verilecek? Hak böyle mi aranacak? Bu ülkede çocuklar böyle sahnelere tanık olarak mı büyüyecek?

Bu işler iyiye gitmiyor a dostlar...Hem de hiç... Bu eli sopalı çocukların aileleri kim? Bu vandalizm elbette durduk yere ortaya çıkmıyor... Ama biz bu ülkede olanlara daha fazla seyirci kalmaya devam edersek, bir gün sokakta öldürülmeye çalışılan içimizden birileri de olabilir...

Suç oranının giderek arttığı, basit gibi görünen asayiş olaylarının tavan yaptığı bu günlerde , Allah aşkına artık daha fazla denetim! Bu ülke hepimiz için çok kıymetli.... Bu ülkede yaşayan her birey, devletin varlığını daha çok hissetmeli... Bu topraklara daha fazla kötülük etmeye hiçbirimizin hakkı yok... Hele de hukukdışılığı normalleştirmeye hiç YOK!