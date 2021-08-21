Vatandaş İsyan Etti!

"Arkadaşlar Dereboyu’nda oturuyorum. Böyle bir şey paylaşmak istemezdim ama emeğe saygısızlık var. Lefkoşa Türk Belediyesi işini layığıyla yapmıyor. İnsanların emanetlerine saygısızlık yapıyor. Kapımın önüne bir senede, üç tane çöp bidonu koydum. Yazık, günah biz bunları parayla alıyoruz. Özel sektörde çalışan insanlarız. Kapımızın önünde çöp bidonu bulundurup, çevremizi temiz tutmaya çalışırken; Lefkoşa Türk Belediye’nin yaptığı saygısızlığa bakar mısınız!

Şikayet için gittim, çöp bidonu veremeyeceklerini ve başımızın çaresine bakmamız gerektiğini söylediler. Birinci bidonu kırdılar, kazadır dedim.İkincide yanlışlıkla oldu dedim, üçüncüde saygısızlık artık!

Denetim yok, umursama yok, milletin sıkıntılarını dinleyen yok. Başkasının malı zarar görmesin diye paylaşıyorum fotoğrafları, hakkımı helal etmiyorum” sözlerine yer verdi.