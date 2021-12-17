Kooperatif ürünlerine yapılan zamlar sonrasında süt ve meyve suyu fiyatlarının yurt dışından ithal edilen ürünlerden fazla fiyata satılmasına vatandaşlar tepkili.
Ekonomik dar boğazdan geçilen bu günlerde yurt dışından ithal edilen ve gümrük ödendiği halde yerli üretim ürünlerinden ucuza satılması halkı yerli üretime destek olmaktan uzaklaştırıyor.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta İthal ürün pınar meyve suyunun 1.99 TL'ye , yerli üretimlerimizden olan aynı gramajdaki Koop meyve suyunun ise 3.50 TL'ye satılması kıyaslanarak tepki gösterildi.