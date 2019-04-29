Vücut kitle indeksi yüksek olanların hastalık ve ölüm riski artırıyor

Vücut kitle indeksi (VKİ) 30-35 arası olanların kalp yetmezliği riski, sağlıklı aralık olarak bilinen 18,5-25 VKİ'ye sahip kişilere kıyasla yüzde 70 daha fazla.

2,8 milyon yetişkini inceleyen araştırma, biraz kilolu insanların bile Tip 2 diyabet riskinin iki katına çıktığını gösteriyor.

İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan Avrupa Obezite Kongresi'ne sunulan araştırma ayrıca şunları gösteriyor:

VKİ 35-40 olanlarda Tip 2 diyabet riski dokuz kat, uyku apnesi riski 12 kat daha fazla.

VKİ 40-45 olan aşırı obez kişilerde ise Tip 2 diyabet riski 12 katına, uyku apnesi riski 22 katına çıkıyor.

Bu kişilerde kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol riski üç kat artıyor.

Bu gruptakilerin herhangi bir nedenle erken ölüm riski yüzde 50 daha fazla.

Araştırmayı finanse eden şirket Novo Nordisk adına bu çalışmayı yürüten Christine Haase, "Obezite sorunu olan insanların sayısı son 30 yılda dünya çapında neredeyse üç katına çıktı. 1975'te 105 milyon olan sayı 2016'da 650 milyondu. Bulgularımız kamu sağlığı açısından ciddi sonuçlara dikkat çekiyor" dedi.

Vücut kitle endeksi şu formüle göre hesaplanıyor: Kilo / metre olarak boyun karesi (kg/m2)

Örneğin kilonuz 65 kg, boyunuz 1,68 m ise VKİ=65/1,68x1,68, yani 65/2,8224 = 23,0 vücut kitle endeksi ile sağlıklı kategoride yer alıyorsunuz demektir.

VKİ kategorileri:

18,5'ten az: zayıf

18,5-24,9: sağlıklı

25-29,9: şişman

30-39,9: obez

40'tan fazla: aşırı obez

Araştırmada 2,8 milyon yetişkinin 2000-2018 yılları arasındaki sağlık ve ölüm verilerine bakıldı. Bu dönem öncesinde sağlık sorunu olanların sonradan ciddi bir hastalık riskinin daha büyük olduğu görüldü.

Araştırmayı yapanlar, elde ettikleri bulgularda bazı gözlem farklılıkları olduğunu, bu nedenle neden-sonuç ilişkisi bakımından kesin sonuçlara varılamayacağını, ayrıca ölçüm dışı başka faktörlerin de sonucu etkileyebileceğini belirtiyor.