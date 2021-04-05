Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
14 ay hapis cezası
14 ay hapis cezası
İfadesinde suçunu itiraf etti
İfadesinde suçunu itiraf etti
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
Öğrencilere cinsel içerikli mesajlar
İfadede ismi verildi
İfadede ismi verildi

Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren “Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü” ile esas tüzüğün 30’uncu maddesi değiştirildi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:38
200 Okunma
Yabancı çalışanlar 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek

Yabancıların çalışma izinlerini düzenleyen tüzükte değişiklik yapılarak, ülkedeki yabancı uyruklu çalışanların, 30 Haziran’a kadar ön izinden muaf işlemlerini yaptırabilmelerine olanak sağlandı.

Yapılan değişiklik şöyle:

“Covid 19 pandemisi nedeniyle 14 Mart 2020 tarihinde sınır kapılarının kapanması ve ülkeye giriş çıkışın sınırlandırılması sebebiyle ülkeye giriş yapıp ülke içinde bulunan ve yurt dışına çıkış yapamayan,

(A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet izni ile kalan ancak Esas Tüzüğün 30'uncu maddesinin (1), (2) ve (5)'inci fıkraları kapsamı dışında olan kişilerin,

(B) Son işyerinde 6 aydan az çalışmış olup, çalışma izni iptal edilen ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 veya soması bir tarihte bitmiş olan kişilerin,

(C) Öğrenci Muhaceret İzni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal süresi 14 Mart 2020 veya sonrası bir tarihte bitmiş olan kişilerin,

(D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine turist vizesi ile giriş yapmış ve vize süresi bitiş tarihi 14 Mart 2020 veya sonrası bir tarihte bitmiş olan kişilerin Daireye müracaat ettiği tarih, işe başlama tarihi kabul edilerek 30 Haziran 2021 tarihine kadar ön izinden muaf işlemleri yapılabilir.”

Anahtar Kelimeler:
Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tufan Erhürman'dan hükümete gönderme
Tufan Erhürman'dan hükümete gönderme
Güney'de 565 yeni vaka, 1 ölüm!
Güney'de 565 yeni vaka, 1 ölüm!
“2021yaz sezonunu kaybetmek hem turizm sektörüne hem de ülkemize çok pahalıya mal olacaktır”
“2021yaz sezonunu kaybetmek hem turizm sektörüne hem de ülkemize çok pahalıya mal olacaktır”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim