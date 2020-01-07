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Yağışlı hava devam edecek

07 Ocak 2020 Salı 10:29
Yağışlı hava devam edecek

Yağışlı havanın 9 Ocak Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, bugün sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın yer yer sağanak, Perşembe öğleye kadar yer yer sağanak var.

Cuma ile Pazartesi arası ise yağmur beklenmiyor.

Halen 13-15 derece civarında olan sıcaklık, ilerleyen günlerde 3 derece artışla 16-18 dereceye yükselecek.

Rüzgar, bugün güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

BRT

Anahtar Kelimeler:
YAĞIŞLIHavaDevam EdecekHaber
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