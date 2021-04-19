Yalakalıkta gelinen son nokta!



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anayasasının değiştirilemez ilk maddesinde ‘KKTC hukukun üstünlüğüne dayalı laik bir cumhuriyettir’ yazıyor!..

Bahse konu devletin Başbakan’ı Hamza Ersan Saner!..

Bu adam ve partisinin iddiası KKTC’nin legal ve bağımsız bir devlet olduğu yönündedir!..

Hatta bu devleti sonuna kadar yaşatacaklarını iddia etmektedirler!..

Gelin görün ki, aynı Saner dün Türkiye’deki bir TV kanalına “KKTC Müslüman bir ülkedir” dedi!..

Bir devletin yönetim biçimi ile o devlette yaşayan çoğunluğun inançlarını birbirinden ayıramayacak kapasitede olan bir insandan bahsediyoruz!..

Örneğin İran için bu söylem yerindedir çünkü İran Devleti, bir İslam devletidir ve bu şekilde yönetilmektedir!..

Fakat KKTC öyle değil!..

İnandıkları bu devlet laik bir sisteme sahiptir!..

İçerisinde yaşayan insanların çoğunluğunun inancının İslam olması o ülkenin İslam ile yönetildiğini göstermez!..

Ama yalakalık ve korku böyle bir şey!..

Sınır tanımıyor!..

Yarın Türkiye’de iktidara Hristiyanlar gelse, bu zihniyet “KKTC Hristiyan bir ülkedir” der!..

-Onur...

-Haysiyet...

-Kıbrıslılık bu insanlar için hiçbir şey ifade etmiyor!..

Atama ile geldikleri makamları korumak için her türlü kılığa giriyorlar!..

Bu uğurda kendi yönettiği devletin anayasasını ayaklar altına almak gerekiyorsa, onu da çekinmeden yapıyorlar!..

Bu açıklamayı cehaletle dahi izah edemeyiz!..

Konu yalakalıkta gelinen son noktadır!..

Ve bu uğurda yapamayacakları, satamayacakları hiçbir şey yoktur!..

Beni umutlandıran şey ise toplumun her kesiminin bu konudaki tavrı ve net duruşudur!..

-Sağcısı solcusu...

-Zengini fakiri...

-İş insanı emekçisi...

Abartısız herkesin ortak noktası laiklik!..

Ve de yargımıza olan inanç!..

İşte bu yalakalıkta sınır tanımayanlara da, bize hadsiz ifadelerde bulunanlara da verilen en net mesajdır!..

-Bu toplum laiktir, bu sistem laiktir, herkes din ve vicdan özgürlüğünü yaşasın ama devlet yönetimine din müdahil olmasın!..

İşte Kıbrıslı bunun mesajını veriyor!..

Alan alır, almayan sonucuna katlanır!..