Yangınla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Bir uçak ve iki helikopter ile yangınlara müdahale edilirken, Türkiye'de de yangınların devam etmesi dolayısıyla Türkiye'ye dönen bir uçağın ardından, Kantara'daki yangına sabah saatlerinden itibaren iki helikopterle müdahale ediliyor. Yangında şimdiye kadar 2 bin 600 dönüm arazi yandı.