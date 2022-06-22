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Yangınla İlgili 2 Kişi Tutuklandı

Bir uçak ve iki helikopter ile yangınlara müdahale edilirken, Türkiye'de de yangınların devam etmesi dolayısıyla Türkiye'ye dönen bir uçağın ardından, Kantara'daki yangına sabah saatlerinden itibaren iki helikopterle müdahale ediliyor. Yangında şimdiye kadar 2 bin 600 dönüm arazi yandı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 13:07
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Yangınla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
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Mersinlik deresinde ‘Elma Bahçesi’ olarak bilinen bölgede dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın Halil Kartal’ın iş aracına temizlik yaptığı sırada, kısa devre oluşması sonucu meydana geldi.

İş aracının tamamen yanmasının ardından yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Yangının vadide ve sarp bölgede olması kara araçlarının müdahalesini zorlaştırıyor.

Yangına Türkiye’den gelen bir uçak ile 2 helikopter müdahale etti. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye bu sabahın ilk ışıklarına kadar ara verildi.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Günün ağarmasıyla birlikte, havadan müdahale yeniden başladı. Türkiye’de de büyük yangınlar olması nedeniyle yangın söndürme uçağı oraya giderken, 2 helikopterin müdahalesi aralıksız olarak devam ediyor.

MENDERES MENDO ŞENGÜL DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına havadan müdahale sürüyor...

Karada ise yangına dozerle müdahale eden sürücü Menderes Mendo Şengül dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

YANGINLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersinlik bölgesindeki yangında 2 bin 600 dönüm arazi yandı.

Yangın henüz kontrol altına alınamamışken, konuyla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişi tutuklandı.

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