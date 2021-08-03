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Yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı

03 Ağustos 2021 Salı 12:09
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Yaralanan sürücü yoğun bakıma alındı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

02.08.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Balalan - Ziyamet Çemberinde, Süleyman BAYIR (E-71), yönetimindeki HP 304 plakalı salon araç ile Yeşilköy istikametinden Ziyamet istikametine doğru seyrettiği esnada, çembere dikkatsizce giriş yaptığı sırada, çember üzerine çıkıp akabinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak reklam panosuna çarpıp tarla içerisinde sürüklendikten sonra taş köprüye çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan sürücüsü Süleyman BAYIR kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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