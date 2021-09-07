Yarasa kaynaklı! Hindistan'da 12 yaşındaki çocuk öldü

Hindistan iki farklı enfeksiyonla mücadele ediyor: koronavirüs vakalarındaki artış ve mevcut Nipah virüsü salgını.

Nipah virüsü bulaşmış 12 yaşındaki bir çocuk Pazar sabahı Kozhikode'deki bir hastanede öldü. Çocuk, sırasıyla beyin ve kalp kaslarının iltihaplanması olan ensefalit ve miyokardit semptomları gösterdi.

Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.

Nipah virüsünün Kerala'da ortaya çıkması, halihazırda Covid-19 pandemisi ile mücadele eden eyalette yeni bir risk oluşturuyor ve bu günlerde ülkedeki tüm yeni vakaların yaklaşık %60'ına katkıda bulunuyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsünün insanlar arasında ilk salgınları Malezya (1998) ve Singapur'dan (1999) rapor edilmiştir. Virüs adını, virüsün ilk izole edildiği kişinin hastalıktan öldüğü Malezya'daki köyden alıyor. İlk kez 1998-99'da tanımlandığından beri, hepsi Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde olmak üzere, Nipah virüsü kaynaklı birden fazla salgın oldu. Bangladeş'te 2001'den bu yana en az 10 salgın meydana geldi.

Hindistan'da Batı Bengal 2001 ve 2007'de bir salgın görürken, Kerala 2018'de birkaç vaka bildirilmişti. Ancak bu virüs kaynaklı ölüm bildirilmemişti.

DAHA ÇOK YARASADAN BULAŞIYOR

Nipah virüsünün insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değil. Nipah virüsü zoonotik bir virüstür, yani hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Bulaşma esas olarak kontamine gıdaların tüketilmesi yoluyla gerçekleşir. Ancak insandan insana bulaşmanın da mümkün olduğu düşünülmektedir. Bu virüs daha çok uçan tilki olarak da bilinen meyve yarasasından geçiyor.

NASIL BULAŞIYOR?

İnsanlar, esas olarak bu hayvanlarla doğrudan temas yoluyla veya bu enfekte hayvanların tükürük veya idrarı ile kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi yoluyla enfekte olurlar.