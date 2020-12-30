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Yarın okullar açık mı?

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu yarın okulların açık olup olmayacağına okul müdürlerinin karar vereceğini açıkladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:40
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Yarın okullar açık mı?

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldığı bir canlı yayınında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun aldığı kararları değerlendirdi.

Okulların 4 ile 18 Aralık tarihlerinde tatil olacağının açıklanması sonrasında gözler yarın okul var mı yok mu sorusunun sorulmasına neden oldu. 

Amcaoğlu  "271 okul var devlet ve özel okullar dahil.. 269 tanesinde sorun yok… Yarın okul olup olmayacağı konusunda bizim bir kararımız yok, karar açıktır. 269 okulda sorun yokken öğlene kadar derslere devam edileceği açık açık yazıldı. Bakanlığın yarın özelinde bir karar alınması beklenemez. Sağlık üst kurulu demek ki yarın için bir gerek görmedi tatil olmasına yönelik. Bu konuda Okul Müdürleri karar verecektir" dedi.

Tek kararın 9 Eylül İlkokulu ile ilgili alındığını anlatan Amcaoğlu, "Sadece 730 civarında temaslı var, büyük çoğunluk 9 Eylül İlkokulu’nda. Buradaki bulaşın başka yerlere sirayet etmemesi için uğraş verdik" diyerek tüm öğretmenlere ve idarecilere teşekkür etti.

Sınavlar nasıl olacak?

Sınav programlarının nasıl olacağına yönelik soruya Bakan Amcaoğlu, kolej sınavı ya da uluslar arası sınavlarla alakalı herhangi bir değişiklik olmadığını kaydederek, okullardaki rutin sınav programıyla ilgili karalarındaki düşünceyi paylaştı:

"Tatil sonrasında sağlık durumu okulların devamına izin verirse ve her şey planlandığı gibi giderse 18’inde ders başı yapılacak ve bir haftada ders tekrarları yapılacak. Sonrasında sınavlara geçilecek"

Kaynak : Ses Kıbrıs

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