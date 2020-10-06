Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Ciddi şekilde darp edip burnunu kırdılar
Ciddi şekilde darp edip burnunu...

YARIN SAAT 09.30’DA EĞİTİM BAKANLIĞI'YLA PROTOKOL İMZALANACAK

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), bugün başlattıkları eylemi askıya aldıklarını, yarın sabah öğrenci taşımacılığıyla ilgili protokol imzalayacaklarını açıkladı.

06 Ekim 2020 Salı 20:41
733 Okunma
YARIN SAAT 09.30’DA EĞİTİM BAKANLIĞI'YLA PROTOKOL İMZALANACAK

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), bugün başlattıkları eylemi askıya aldıklarını, yarın sabah öğrenci taşımacılığıyla ilgili protokol imzalayacaklarını açıkladı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yazılı açıklamasında, "önceliğimiz üyelerimiz ve taşıdığımız çocuklarımız” diyerek eylemi askıya aldıklarını duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın daveti üzerine, bugün, bakanlık müsteşarlarının da yer aldığı bir toplantıya katıldıklarını kaydeden Topaloğlu, "mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi herhangi bir siyasi malzemeye alet olmamak adına, 1 Kasım’a kadar büyük bir fedakârlık göstererek, söz konusu protokole imza atmayı kabul ettiklerini" bildirdi.

Taleplerinin 1 Kasım'a kadar kabul göreceği sözüyle protokole imza atacaklarını kaydeden Topaloğlu, süresiz olarak başlatacaklarını açıkladıkları araçlı eylemlerini de askıya aldıklarını ifade etti.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, grev kararlarına rağmen bugünkü toplantıya, taşıyacakları çocuklar ve üyelerinin sorumluluğuyla katıldıklarını vurguladı; şu detayları paylaştı:

"Toplantıda, bize yapılan teklif; mağdur olacak olmamıza rağmen, 1 Kasım’a kadar taşımacılığa devam etmemiz yönünde olmuştur. Bu kapsamda bizlere, ek bir protokol imzalanması yönünde teklif sunulmuştur. Mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi herhangi bir siyasi malzemeye alet olmamak adına, 1 Kasım’a kadar büyük bir fedakârlık göstererek, söz konusu protokole imza atmayı kabul ettik. Söz konusu protokol, yarın saat 09.30’da imzalanacaktır.

Lakin şunun vurgulamak isteriz ki, bu protokolü; 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle taleplerimizin kabul görüleceği sözüyle imzalamayı kabul etmiş durumdayız.

Kar-İş, üyeleriyle birlikte bu bir ayı, büyük fedakârlıklarla aşacaktır ve bu fedakârlıklar, siyasiler için değil; ülkemiz için, çocuklarımızın mağdur olmaması için verilecektir.

Bizler Kar-İş olarak, müzakere masalarından asla kaçmadık ancak üyelerimizi ve taşıyacağımız çocuklarımızı mağdur edecek her teklifi de geri çevirdik…"

Talep ettikleri ücretlerin verilmediği gerekçesiyle bugünden itibaren öğrenci taşımacılığını durduran Kar-İş, yarın Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakacağını; perşembe günü de Lefkoşa’da araçlı eylem başlatacağını açıklamıştı. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HP HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ, ERKEN SEÇİM DE GÜNDEMDE
HP HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ, ERKEN SEÇİM DE GÜNDEMDE
Yenal Senin: Sessiz kalamazdık, hükümetten çekiliyoruz
Yenal Senin: Sessiz kalamazdık, hükümetten çekiliyoruz
Erhürman: "Ülke kurumları devre dışı bırakıldı, seçime doğrudan müdahale yapıldı"
Erhürman: "Ülke kurumları devre dışı bırakıldı, seçime doğrudan müdahale yapıldı"
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim