YARIN SAAT 09.30’DA EĞİTİM BAKANLIĞI'YLA PROTOKOL İMZALANACAK

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş), bugün başlattıkları eylemi askıya aldıklarını, yarın sabah öğrenci taşımacılığıyla ilgili protokol imzalayacaklarını açıkladı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu yazılı açıklamasında, "önceliğimiz üyelerimiz ve taşıdığımız çocuklarımız” diyerek eylemi askıya aldıklarını duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın daveti üzerine, bugün, bakanlık müsteşarlarının da yer aldığı bir toplantıya katıldıklarını kaydeden Topaloğlu, "mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi herhangi bir siyasi malzemeye alet olmamak adına, 1 Kasım’a kadar büyük bir fedakârlık göstererek, söz konusu protokole imza atmayı kabul ettiklerini" bildirdi.

Taleplerinin 1 Kasım'a kadar kabul göreceği sözüyle protokole imza atacaklarını kaydeden Topaloğlu, süresiz olarak başlatacaklarını açıkladıkları araçlı eylemlerini de askıya aldıklarını ifade etti.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu, grev kararlarına rağmen bugünkü toplantıya, taşıyacakları çocuklar ve üyelerinin sorumluluğuyla katıldıklarını vurguladı; şu detayları paylaştı:

"Toplantıda, bize yapılan teklif; mağdur olacak olmamıza rağmen, 1 Kasım’a kadar taşımacılığa devam etmemiz yönünde olmuştur. Bu kapsamda bizlere, ek bir protokol imzalanması yönünde teklif sunulmuştur. Mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi herhangi bir siyasi malzemeye alet olmamak adına, 1 Kasım’a kadar büyük bir fedakârlık göstererek, söz konusu protokole imza atmayı kabul ettik. Söz konusu protokol, yarın saat 09.30’da imzalanacaktır.

Lakin şunun vurgulamak isteriz ki, bu protokolü; 1 Kasım 2020 tarihi itibariyle taleplerimizin kabul görüleceği sözüyle imzalamayı kabul etmiş durumdayız.

Kar-İş, üyeleriyle birlikte bu bir ayı, büyük fedakârlıklarla aşacaktır ve bu fedakârlıklar, siyasiler için değil; ülkemiz için, çocuklarımızın mağdur olmaması için verilecektir.

Bizler Kar-İş olarak, müzakere masalarından asla kaçmadık ancak üyelerimizi ve taşıyacağımız çocuklarımızı mağdur edecek her teklifi de geri çevirdik…"

Talep ettikleri ücretlerin verilmediği gerekçesiyle bugünden itibaren öğrenci taşımacılığını durduran Kar-İş, yarın Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakacağını; perşembe günü de Lefkoşa’da araçlı eylem başlatacağını açıklamıştı.