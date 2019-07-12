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Yarın ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre yarın ve pazartesi günü yer yer yağmurlu olacak.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:46
Yarın ve pazartesi yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Temmuz tarihlerini kapsayan raporuna göre, periyod süresince KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısı üst atmosferdeki serin ve nemli ikinci yarısı ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Rapora göre yarın açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu; pazar günü açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, pazartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu; salı az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; çarşamba parçalı bulutlu; perşembe parçalı ve az bulutlu ve cuma da açık ve az bulutlu geçecek.
En yüksek hava sıcaklığı ise iç kesimlerde 34-37; sahillerde ise 30-33 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar da genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur
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