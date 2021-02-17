YARINDAN İTİBAREN 3 GÜN DON BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi sabahları yer yer don, yarın öğleye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Daire’nin, 24 Şubat’a kadar olan hava tahminlerine göre, yarından itibaren 3 gün sabahları yer yer don bekleniyor, hava genellikle parçalı bulutlu olacak, pazar yer yer yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. Yarın öğleye kadar yer yer fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.