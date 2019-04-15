Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!

Yasa-Sen başkanlığına Emir Ali Öztüccar getirildi

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:00
Yasa-Sen başkanlığına Emir Ali Öztüccar getirildi
banner44

Yasama Çalışanları Dayanışma Sendikası (Yasa –Sen) başkanlığına Emir Ali Öztüccar, As Başkanlığına ise Ejdan Sadrazam getirildi.

banner41
Yasa –Sen’den verilen bilgiye göre, 10 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği 1’inci Genel Kurulu’nda
seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeleri, 11 Nisan tarihinde kendi aralarında toplanıp görev bölümü yaptı.

Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Genel Sekreter Adem Köksal, Mali Sekreter Celal Oduncuoğlu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Feyza Sarıkamış Yılmaz, Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Nülgen Sancak, Basın Yayın ve Dışilişkiler Sekreteri İlksev Destebanoğulları.

Denetleme ve Disiplin Kurulu ise şöyle, Başkan Sibel Yemenicoğlu, Üye Pembe Unan Ersöz, Üye Servet Özyılkan.(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yasa-Sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: "Vakıflar için verilen mücadele tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır"
Tatar: "Vakıflar için verilen mücadele tarihimizde önemli bir dönüm noktasıdır"
Tel-Sen Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirdi
Tel-Sen Ulaştırma Bakanlığı'nı eleştirdi
Kazakistan ve Kırgızistan sanatçıları sergisi YDÜ’de açıldı
Kazakistan ve Kırgızistan sanatçıları sergisi YDÜ’de açıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim