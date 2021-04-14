Yasemin Öztürk'ten açıklama

Öztürk yaptığı açıklamada; "Yaratılan algı ile bazı kesimler benim temaslı olduğumu iddia ederek, sabah mahkemede umduğunu bulamadığından dolayı partimizin ve benim çalışmalarıma gölge düşürmek için girişimlerde bulunmuşturlar" dedi...

Yasamin Öztürk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

9 Nisan tarihinde Iskelede cuma pazarında bir çok kişinin bulunduğu AÇIK bir ortamda pozitif olan Bakanlık Müdürümüz ile sosyal mesafemi koruyarak, maskeli bir şekilde, 1 metreden fazla yaklaşmadan aynı ortamda olduğumdan dolayı dün testimi yaptım ve NEGATİF olarak sonuçlanmıştır.

Fakat yaratılan algı ile bazı kesimler benim temaslı olduğumu iddia ederek, sabah mahkemede umduğunu bulamadığından dolayı partimizin ve benim çalışmalarıma gölge düşürmek için girişimlerde bulunmuşturlar. Bu gibi girişimleri esefle kınıyorum.