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YASEMİN ÖZTÜRK’TEN GÜVEN BENGİHAN AÇIKLAMASI

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın koronavirüse yakalanmasının basına yansımasın ardından Gündem Kıbrıs’a açıklama yaptı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 18:00
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YASEMİN ÖZTÜRK’TEN GÜVEN BENGİHAN AÇIKLAMASI

Gündem Kıbrıs Özel

Öztürk, “KTAMS Başkanı Bengihan’ın koronavirüse yakalandığını duydum öncelikle büyük geçmiş olsun sağlık her şeyden önce gelir. Ancak sadece birkaç gün önce benim, elinde hiçbir kanıt olmadan temaslı olduğum iddia eden bu şahsın benim için eylem yaparken kendisinin kovit 19’a yakalanması Allah’ın takdiri… Sağlık ne olursa olsun siyasete alet edilmemeli… Hepimizin başına gelebilecek bir hastalık için hiçbir dayanağı olmadan beyanat veren ve beni gerekçe göstererek eyleme giden Bengihan’ın tez zamanda sağlığına kavuşmasını dilerim… Bu arada eğer ben gerçekten temaslı olsaydım kendimi izole edecek bilinçte olduğumu ifade ederek beni eleştirirken eylem yapan Bengihan’ın çok fazla kişiyle temas etmediğini umuyorum… Sağlıkla kalın ev de kalın güvende kalın…” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yasemin ÖztürkGüven Bengihan
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