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“Yaşlıların aşılanmasına öncelik vermek gerek”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar HP Milletvekili Jale Refik Rogers’ın “Covid-19 ve sağlık” konulu sunumuyla devam etti.

18 Mart 2021 Perşembe 16:35
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“Yaşlıların aşılanmasına öncelik vermek gerek”

HP Milletvekili Jale Refik Rogers, kaynağı bilinmeyen vakaların her geçen gün arttığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın yapması gerekenlerin başında rastgele testler geldiğini söyledi.

Üzerinde en çok kafa yorulması gereken konunun aşı olduğuna dikkat çeken Rogers, aşı önceliğinin yaşlılar ve kronik hastalar olduğunun ilk günden beri söylendiğini ancak bugüne kadar böyle yapılmadığını ve vefat edenlerin yüzde 60’ının yaşlılar olduğunu belirtti.

Rogers, belli sektörlere öncelik verilebileceğini ancak öncelik sırasından taviz verilmemesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Jale Refik Rogers, turizmle ilgili hedef varsa, yaşlıların aşılanmasına öncelik vermek gerektiğini belirterek, dün aşı sistemiyle ilgili açıklamalar yapılmasının ardından belediyelerin konuya dahil olmayacağı yönünde duyumlar aldıklarını belirtti ve konu hakkında bilgi istedi.

Rogers, aşı sistemi konusunda önceki sağlık bakanı döneminde ücretsiz bir yazılım alındığını ancak nedense bunun bir tarafa bırakılarak, başka bir yazılıma gidilmesinin sebeplerini merak ettiğini ve halkın da bunu bilmek isteyeceğine inandığını söyledi.

Önceden girilen verilere de ulaşamadığı bilgisi aldığını ve buna da açıklık getirilmesini isteyen Rogers, ev karantinasının önceki denemelerinde başarıya ulaşılamadığını, dolayısıyla yeniden başlatılan sistemin nasıl denetleneceğini bilmek istediğini kaydetti.

Rogers, ev karantinası ve açılan sektörlerin denetlenmesinin önemine değinerek konunun çok ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Ulusal odak noktası oluşturulmasının zorunluluğuna da işaret eden Rogers, bu salgının son olmayacağının da bilinciyle nitelikli teknik personellerle çalışılmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Rogers, sağlık bakanlığı kadrolarının yasal zemine kavuşturulmasının aciliyetine değinerek, kimyasalların üretim ve denetimiyle ilgili yasal çalışma yapılmasını istedi.

TAK

Son Güncelleme: 18.03.2021 17:36
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