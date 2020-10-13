Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Yat Baskınında Soruşturma Genişliyor
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
Saksıda hintkeneviri yetiştirdi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak

YDP ikinci turda Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldı

YDP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldı.

13 Ekim 2020 Salı 22:20
1186 Okunma
YDP ikinci turda Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldı

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, yapılan MYK toplantısında seçim sürecini değerlendirdiklerini, kendilerine yapılan opersayonu uzun uzun konuştuklarını söyleyerek, sandık bazında alınan oyları incelediklerini de kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci kalan adaylardan hangisinin destekleneceği yönünde toplantıda tartışmalar yaşandığını vurgulayan Arıklı, bazı partililerin parti tabanının serbest bırakılmasını istediğini söyledi.

Arıklı, “Bazı arkadaşlarımız her ne kadar tabanın serbest bırakılması yönünde karar üretilmesini isteseler de yapılan tartışmalar sonucunda oy birliği ile yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısına MYK olarak sayın Ersin Tatar’ın desteklenmesi yönünde karar üretildi. Alınan karar oy birliği ile alınmıştır. Yarından itibaren sahaya ineceğiz elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” dedi.

Arıklı, bu seçimlerde iki zihniyetin yarışacağını, bir tarafta federalistlerin oluşturduğu zihniyet diğer tarafta da KKTC’den yana tavır koyan bir zihniyetin olduğunu kaydederek, YDP olarak kırgınlıkları ve küskünlükleri bir kenara bırakılacağını vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumlar Lokmacı Sınır Kapısı’nda eylemde
Rumlar Lokmacı Sınır Kapısı’nda eylemde
CTP oy birliğiyle Akıncı'ya destek kararı aldı
CTP oy birliğiyle Akıncı'ya destek kararı aldı
KKTC'de 1 yeni korona virüs vakası!
KKTC'de 1 yeni korona virüs vakası!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim