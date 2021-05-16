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YDP MYK’sı toplanıyor

YDP MYK’sı Pazartesi akşamı toplanarak önümüzdeki dönemin çalışma ve teşkilatlanma sürecini planlayacak.

16 Mayıs 2021 Pazar 18:08
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YDP MYK’sı toplanıyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, konuyla ilgili açıklama yaparak, yapılacak olan MYK toplantısında önemli konuların istişare edileceğini ve erken seçim çalışmalarının planlamasının yapılacağını belirtti.

Öztürk, "Önümüzde en geç bir yıl içinde bir erken seçim var. YDP bu erken seçimlerde ilk üçte olacak. Bunun için şimdiden sahaya inmek zorundayız. Üye sayımız şu an için 9641. İlk yapacağımız iş bu üyelerimizin üyeliklerini güncellemek. Partimizle bağlarını tam kurmamış veya koparmış kişilerin üyeliklerini sileceğiz. Ardından 12.500 Üye hedefini yakalamak için yeni bir kampanya başlatacağız. Bu arada sandık görevlilerini de şimdiden tesbit edeceğiz. Hedef %20 oy hedefine ulaşmak. MYK mız tüm bu konuları görüşüp gerekli kararları üretecek" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş Partisi
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