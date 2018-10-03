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YDÜ Kurucu Rektörü Günsel, Din Hizmetleri Müşaviri Eken’i kabul etti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ve heyetini rektörlük binasında kabul etti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:17
YDÜ Kurucu Rektörü Günsel, Din Hizmetleri Müşaviri Eken’i kabul etti

YDÜ'den verilen bilgiye göre, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde inşaatı devam eden Dr. Suat Günsel cami hakkında bilgiler verdiği kabulde, caminin; 30 dekarlık alan üzerinde toplam 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kıbrıs’ın en yüksek kapasiteli camisi olacağının altını çizdi. Dr. Günsel, caminin ana kubbesinin tamamlandığını, ana kubbenin 33 kubbe ile çevrili ve 36.8 metre yükseklikte 3’er şerefeli 4 minare ile 2’şer şerefeli 2 minare olarak 6 minarenin de sona erdirilme aşamasında olduğunu söyledi.

Dr. Günsel ayrıca, caminin kubbesinin yüksekliği ve çapı itibariyle kubbeyi destekleyen diğer kubbecikleriyle de özel bir mimarî dokuya sahip olduğunun altını çizerek, altı minareden oluşacak Dr. Suat Günsel Camii'nin dört minaresinin yüksekliğinin 76.2 metre olacağını vurguladı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, kabulün sonunda Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'e, ziyaretlerine ilişkin bir plaket takdim etti.

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